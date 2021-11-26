Пресс-марафон Президента Зеленского: кто виноват? что делать?: "ПолитКлуб Виталия Портникова" 26 ноября
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу ПолитКлуб Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:40
Ведущий и гости программы обсудят самую горячую тему дня и недели - пресс-конференцию президента Владимира Зеленского 30-ти избранным журналистам и целый ряд его громких заявлений: о войне, спецоперации по "вагнеровцам", Ахметове, Коломойском и многом другом.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Галина Янченко, народная депутат, фракция "Слуга народа"
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, народная депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Кира Рудык, народный депутат, председатель партии "Голос"
- Людмила Буймистер, народная депутат, внефракционная
- Валерий Чалый, дипломат, посол Украины в США (2015-2019)
- Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества
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