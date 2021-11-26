Пресс-марафон Президента Зеленского: кто виноват? что делать?: "ПолитКлуб Виталия Портникова" 26 ноября

Ведущий и гости программы обсудят самую горячую тему дня и недели - пресс-конференцию президента Владимира Зеленского 30-ти избранным журналистам и целый ряд его громких заявлений: о войне, спецоперации по "вагнеровцам", Ахметове, Коломойском и многом другом.



К разговору присоединятся политики и эксперты:

Галина Янченко, народная депутат, фракция "Слуга народа"

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народная депутат, фракция "Европейская солидарность"

Кира Рудык, народный депутат, председатель партии "Голос"

Людмила Буймистер, народная депутат, внефракционная

Валерий Чалый, дипломат, посол Украины в США (2015-2019)

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества