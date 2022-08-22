Событие транслирует телеканал "Еспресо"

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленовку. 17 мая первый заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулись 144 воина, из них 95 – защитники Азовстали. 30 июня было обнародовано видео наибольшего обмена пленными с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где держали других украинских пленных.

2 августа американские эксперты подтвердили , что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

6 августа горсовет Мариуполя сообщил, что на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. 11 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты, вероятно, проведут показательный суд над защитниками Мариуполя в День Независимости Украины.