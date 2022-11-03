Об этом информирует СБУ .

Отмечают, что трое из четырех мужчин – бывшие работники правоохранительных органов. Их уволили за "крышевание" и систематическое взяточничество. Среди разоблаченных:

заместитель начальника "Розовского РОВД";

начальник уголовного розыска "Каменско-Днепровского районного отдела милиции";

▪️ оперуполномоченный "Токмакского районного отдела милиции";

оперуполномоченный "Токмакского районного отдела милиции"; ▪️ работнику "Днепроруденского районного отдела милиции".

Они добровольно вступили в ряды "МВД РФ" на временно оккупированной территории Запорожской области. Там мужчины выполняют задачи по подавлению сопротивления и запугивают местных. Для этого они используют репрессии, преследования и незаконные задержания граждан, в том числе участников движения сопротивления. Среди прочего зафиксировано психологическое давление на гражданских, насилие, угрозы и убийства, а также факты похищения и истязания людей.

Также во время незаконных обысков коллаборанты разграбляют жилища мирных жителей. Исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи. Мужчины среди прочего принимают участие в захвате предприятий в Запорожье, которые отказываются сотрудничать с оккупантами.

Кроме того, коллаборанты собирают "дань" с владельцев агропредприятий: за разные суммы "откупных" обещают фермерам не препятствовать их деятельности. В случае несогласия злоумышленники угрожают насилием и уничтожением имущества.

В настоящее время всем четырем коллаборантам поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

2 ноября в Луганской области разоблачили российскую шпионку, которая притворялась патриоткой и пыталась втереться в доверие СБУ.