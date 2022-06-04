Преследует украинцев и распоряжается госимуществом. Псевдоголове администрации Чернобаевской ОТГ объявлено подозрение в коллаборационизме
"Гауляйтер" россиян на временно оккупированной территории Чернобаевской территориальной громады получил подозрение в коллаборационизме. Предателю грозит до 10 лет лишения свободы
Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .
Бывший руководитель автостанции в Чернобыевской ОТГ Юрий Турулев во время полномасштабного вторжения армии РФ начал сотрудничать с рашистами. Предатель вступил в должность "главы администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области".
Злоумышленник начал преследовать проукраински настроенных жителей и незаконно распоряжаться коммунальным имуществом.
Юрий Турулев объявлен о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Предателю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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