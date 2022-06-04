Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .

Бывший руководитель автостанции в Чернобыевской ОТГ Юрий Турулев во время полномасштабного вторжения армии РФ начал сотрудничать с рашистами. Предатель вступил в должность "главы администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области".

Злоумышленник начал преследовать проукраински настроенных жителей и незаконно распоряжаться коммунальным имуществом.

Юрий Турулев объявлен о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Предателю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

31 мая СБУ объявила подозрение депутату от ОПЗЖ, которого оккупанты назначили "председателем военно-гражданской администрации г. Днепрорудное"

1 июня сообщили о подозрении мэру, председателю РГА и депутату райсовета, ставшим чиновниками "ЛНР" в Старобельске в Луганской области.

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