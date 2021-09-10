Преследование в Крыму: Джелялов и братья Ахтемовы находятся в СИЗО Симферополя, - Денисова
По данным Офиса омбудсмена незаконно задержанные в оккупированном Крыму Нариман Джелялов и братья Азиз и Асан Ахтемовы содержатся в СИЗО Симферополя
Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ .
"По нашим данным, Нариман Джелялов и еще два брата, которые по той же статье обвиняются, находятся в следственном изоляторе города Симферополя, а другие, которым дали административный арест, - они находятся в ИВС Киевской полиции города Симферополя ", - сказала омбудсмен.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе поместил под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.
- Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
- ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых.
- Впоследствии защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.
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