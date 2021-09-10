Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Преследование в Крыму: Джелялов и братья Ахтемовы находятся в СИЗО Симферополя, - Денисова

Преследование в Крыму: Джелялов и братья Ахтемовы находятся в СИЗО Симферополя, - Денисова

10 сентября, 2021 пятница
20:49
война с Россией Нариман Джелялов

По данным Офиса омбудсмена незаконно задержанные в оккупированном Крыму Нариман Джелялов и братья Азиз и Асан Ахтемовы содержатся в СИЗО Симферополя

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ .

"По нашим данным, Нариман Джелялов и еще два брата, которые по той же статье обвиняются, находятся в следственном изоляторе города Симферополя, а другие, которым дали административный арест, - они находятся в ИВС Киевской полиции города Симферополя ", - сказала омбудсмен.

  • Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе поместил под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.
  • Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
  • ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых.
  • Впоследствии защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
9 сентября, 2021 четверг
Обстоятельства смерти Кернеса требуют вмешательства правоохранителей, - эксперт
9 сентября, 2021 четверг
В Славянске человек в футболке с флагом России напал на ветерана войны на Донбассе
Ентоні Джошуа
9 сентября, 2021 четверг
Без динамита в кулаках: Гвоздик отметил роковую ошибку Джошуа перед боем с Усиком
Киев
+26
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.63
    Покупка 26.63
    Продажа 26.87
  • EUR
    Покупка 31.4
    Продажа 31.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
10 сентября
23:37
В Киеве столкнулись внедорожник и маршрутный автобус, есть пострадавшие
23:11
Збигнев Рау
Предотвратить дальнейшие разделы в Европе: глава МИД Польши обсудил с коллегами из Германии и Франции риски от Северного потока-2
22:55
В Камеруне пошел снег
22:40
Зеленский поручил Кабмину "безотлагательно" реставрировать костел Святого Николая в Киеве
22:24
Владислав Сиренко
Непобедимый украинец Сиренко нокаутировал россиянина в первом раунде
22:22
"Талибан" запретил афганским женщинами работать в министерствах
22:12
Ирина Венедиктова
Венедиктова назвала примерные сроки оглашения приговора по делу МН17
22:06
Защита независимости НАБУ, реформа СБУ, обновление наблюдательного совета Нафтогаза: Нуланд назвала ожидания США от Украины
22:05
Стало известно, сколько заработала Магучих за выступление в "Бриллиантовой лиге"
21:55
Сборная Украины получит огромные призовые, если победит Россию в плей-офф ЧЕ по волейболу
21:46
Верховный суд Украины
Верховный суд подтвердил приговоры экс-бойцам "Торнадо"
21:28
Людмила Денисова
Россия незаконно удерживает почти 300 украинцев в ОРДЛО, - Денисова
21:26
Александрия - Ингулец
"Александрия" победила "Ингулец" в стартовом матче 7-го тура УПЛ
21:13
Джон Салливан
Американского посла в Москве вызвали в МИД из-за якобы "вмешательства США в выборы" в Госдуму
21:01
На выезде из Киева легковушка вылетела в кювет от удара грузовика
На выезде из Киева легковой автомобиль вылетел в кювет от удара грузовика
20:40
Акция протеста "Остановить капитуляцию" под ОПУ: еще троим участникам объявили о подозрении
20:34
Зеленский присудил сценаристу "Киборгов" и режиссеру "Плохих дорог" Ворожбит премию Довженко
20:30
Шенол Гюнеш
Тренера сборной Турции выгнали из команды после позорного поражения в отборе на ЧМ-2022
20:17
На Венецианском кинофестивале провели акцию в поддержку узников Кремля перед премьерой фильма "Носорог" Сенцова
20:11
Оккупанты проводят "репетиции" российских выборов в Госдуму в ОРДЛО
19:56
"В Альянс - пару лет и реформы": экс-глава МИДа Климкин оценил перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО
19:48
Шевченко
В УАФ ответили, может ли Шевченко получить новую должность в их организации
19:42
Дмитрий Разумков
Разумков повторно заболел коронавирусом
19:31
В оккупированном Крыму ограничили подачу воды: причина
19:30
Фигурант дела Шеремета Антоненко обвенчался со своей женой
19:13
"Александрия" - "Ингулец": составы на стартовый матч 7-го тура УПЛ
19:06
Наталья Диденко
В выходные в Украине ожидаются локальные дожди и тепло, - синоптик Наталья Диденко
19:05
Twitter тестирует пометки для ботов
18:51
Умер экс-президент Португалии Сампаю
18:48
Оле-Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду
Тренер рассказал, когда Роналду сыграет первый матч после возвращения в МЮ
18:43
Александр Богомолов
Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований
18:41
Находился в розыске Интерпола: СБУ задержала на Тернопольщине "криминального авторитета" из РФ
18:26
После пожара в Николаевском костеле Дом органной музыки будет давать концерты в консерватории
18:23
Всемирный банк
В Украину с официальным визитом приедет вице-президент Всемирного банка
18:17
Эксклюзив
Владимир Зеленский
Маленькая большая ложь. Как Безуглая, "слуги" и ОПЗЖ спасают Зеленского от государственной измены
18:09
суд
Собирал разведданные на Житомирщине: приговорен агент ФСБ РФ к 8 годам лишения свободы
18:09
электроэнергиия
Нацкомиссия напомнила, что отключать электричество за долги в "красной" зоне карантина запрещено
18:08
Дело "вагнеровцев"
Председатель ВСК заявила, что подготовка задержания вагнеровцев не была спецоперацией и проводилась без участия стран-партнеров
17:59
автобус "Шахтера"
"Шахтер" похвастался новым дизайном автобуса. Фото с эффектной презентации
17:54
ВСП
Международные партнеры выдвинули кандидатов на должности экспертов в комиссии при ВСП и ВККС
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV