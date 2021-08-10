Преследование ПЦУ в оккупированном Крыму: Минреинтеграции подготовило новый пакет санкций
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подготовило санкционный пакет в отношении лиц, преследующих Православную церковь Украины в оккупированном Крыму
Об этом заявил заместитель министра Игорь Яременко.
8 августа силовики-оккупанты в Крыму ворвались в монастырь ПЦУ и заставили остановить богослужение.
Минреинтеграции расценивает это как очередной акт давления со стороны российской администрации на жителей Крыма и осуждает нарушение прав граждан на свободу совести и вероисповедания.
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"С 2014 года оккупанты вытесняют украинскую церковь с Крымского полуострова: незаконное присвоение имущества крымской общины ПЦУ, грубое насилие, систематическая запрет богослужений. Украина будет продолжать идентифицировать причастных к подобным нарушениям для применения против них санкций. Сейчас Минреинтеграции уже подготовило санкционный пакет в отношении лиц, препятствующих деятельности ПЦУ, ожидается, что его принятие ууядом состоится в ближайшие дни ", - отметил Яременко
Предлагается применение санкций к судьям Российской Федерации и других должностных лиц, причастных к преследованию общины ПЦУ в Крыму.
- Силовики оккупантов на территории Крыма во время богослужения ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины в селе Балки Белогорского района
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