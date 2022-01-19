Преследование Порошенко – неудачный ход Зеленского, шанса на второй срок нет, - политолог Бобыренко
Политолог Виктор Бобыренко считает, что преследование Петра Порошенко было неудачным шагом Владимира Зеленского, и теперь у него нет шанса на второй президентский срок
Эксперт рассказал об этом в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"На судью Алексея Соколова однозначно давили. Однозначно желанием Владимира Александровича было, по крайней мере, надеть наручники, потом за миллиард выпустить, но сказать: "видите, барыга откупился от правосудия". И было бы множество видосиков Зеленского на этот счет. Но вышло все по-другому. То ли госсекретарь США Энтони Блинкен повлиял, то ли судья испугался, что его будущее может быть, как у судьи Чауса, но судья сделал вид "я в домике" - ни вашим, ни нашим", - отметил Бобиренко.
Политолог предположил, что следующим шагом власти будут внезапные вызовы Петра Порошенко на допрос, как только будет начинаться какая-нибудь акция.
"Что касается цементирования электоральных групп. После окончания прошлогоднего сезона "Зеленский - патриот", они начали новый сезон. 17 января была первая, сегодня - вторая серия сезона "Зеленский - борец с олигархатом". Враги определены, переходным пошел Медведчук, будет Ахметов и Порошенко, которого будут пытаться связать с кумом Путина как сообщника, и этот сезон будет продолжаться до нового тарифного сезона – сентября 2022 года", – отметил Бобыренко.
По мнению политолога, таким образом, президент Зеленский пытается обезопасить свой электорат, чтобы не упасть ниже. Но в то же время этими действиями президент цементирует и электорат Петра Порошенко, а к осени рейтинг у них будет примерно одинаковы.
"Играть ключевую роль на будущих президентских выборах будет тот, у кого больший антирейтинг, кого больше ненавидят избиратели. И здесь Порошенко выгоднее, ведь он в оппозиции. Все неудачи будут на Зеленском, а удач не будет. Они не пустят никого третьего – джокера не будет, каким стал Зеленский на прошлых выборах, Разумков не зайдет.. Преследование Порошенко было неудачным ходом Зеленского.И теперь соревнование будет исключительно между Порошенко и Зеленским. И вангую, что шансы Петра Алексеевича с 2019 года ежще никогдане были так высоки, чтоб снова занять должность президента", – подчеркнул Бобыренко.
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Напомним, 19 января, Печерский райсуд Киева в 14:00 избрал 5-му президенту Украины, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства.
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