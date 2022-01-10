Преследование Петра Порошенко угрожает национальным интересам Украины, - Климпуш-Цинцадзе

Такое мнение она высказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Это политически мотивированное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко. Действующий президент злоупотребляет властью. Я убеждена, что уже на этой неделе мы будем иметь серьезную и жесткую реакцию демократического мира на принятые решения, принятые вопреки Уголовному кодексу Украины и процедурам решения по аресту. имущества Петра Порошенко. Я считаю, что, преследуя своего политического оппонента, действующая власть уничтожает демократию в Украине", - считает Климпуш-Цинцадзе.



Политик отметила, что таким образом в Украине нивелируется верховенство права, что не способствует доверию и помощи от западных партнеров. Она отметила, что это очень беспокоит, ведь возможность агрессии РФ никуда не исчезла.



"Такая близорукость действующей власти бьет по нашим национальным интересам. Сейчас мы больше нуждаемся в поддержке и помощи от наших западных партнеров. Поскольку угроза военного вторжения РФ на территорию Украины никуда не исчезла. Преследование Петра Порошенко точно не будет способствовать доверию и поддержке Украины", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

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