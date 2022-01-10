Преследование Петра Порошенко угрожает национальным интересам Украины, - Климпуш-Цинцадзе
Народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что преследование Петра Порошенко угрожает национальным интересам Украины и является политически мотивированным
Такое мнение она высказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"Это политически мотивированное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко. Действующий президент злоупотребляет властью. Я убеждена, что уже на этой неделе мы будем иметь серьезную и жесткую реакцию демократического мира на принятые решения, принятые вопреки Уголовному кодексу Украины и процедурам решения по аресту. имущества Петра Порошенко. Я считаю, что, преследуя своего политического оппонента, действующая власть уничтожает демократию в Украине", - считает Климпуш-Цинцадзе.
Политик отметила, что таким образом в Украине нивелируется верховенство права, что не способствует доверию и помощи от западных партнеров. Она отметила, что это очень беспокоит, ведь возможность агрессии РФ никуда не исчезла.
"Такая близорукость действующей власти бьет по нашим национальным интересам. Сейчас мы больше нуждаемся в поддержке и помощи от наших западных партнеров. Поскольку угроза военного вторжения РФ на территорию Украины никуда не исчезла. Преследование Петра Порошенко точно не будет способствовать доверию и поддержке Украины", - добавила Климпуш-Цинцадзе.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донетчины.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.
- США отметили важность верховенства права, а не политических мотивов в ситуации с подозрением Порошенко.
- ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия, пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.
- 6 января Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене.
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