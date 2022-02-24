"Препятствуем работать с долларами, евро и йенами": Байден объявил о новых санкциях против РФ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В частности, Байден заявил, что после консультаций со странами Большой семерки было решено ограничить способность правительства РФ действовать в долларах, евро и йене.



РФ ограничат возможности финансировать армию и конкурировать в высоких технологиях. США и союзники планируют ограничить поставки высокотехнологичной продукции в РФ на 50%.



Также США вводят санкции против российского банка ВТБ.



По словам Байдена, санкции также коснутся космической программы РФ.



Президент США подчеркнул, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях в Украине, но добавил, что санкционировал отправку дополнительных войск в Германию.



Байден предупредил, что в результате войны против Украины Путин "станет парией" в международных отношениях.



"Он хочет восстановить Советский Союз и его абмиции противоречат остальному миру", - сказал Байден.



Президент США объяснил, что введенные санкции заставят Путина принимать "очень сложные решения". Отключение РФ от системы SWIFT Байден назвал возможным вариантом.



"Это (санкции - ред.) очень ослабит его страну, ему придется принимать очень сложные решения. Санкции, которые мы вводим, превосходят (отключение от - ред.) SWIFT, превосходят что-либо, что мы когда-то делали, две трети мира с нами", - сказал Байден.



Президент США подчеркнул, что отсутствие надлежащих мер в ответ на действия Путина сделает его еще более уверенным в себе, а если РФ нападет на страну НАТО, США придется участвовать в военном конфликте.



"Если он пойдет против стран НАТО, мы будем вовлечены. Если мы сейчас не примем меры против него, он будет действовать наглее", - сказал президент США.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против РФ и Беларуси за войну с Украиной.

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