"Препятствуем работать с долларами, евро и йенами": Байден объявил о новых санкциях против РФ
В четверг, 24 февраля, президент США Джо Байден объявил о новых санкциях США и других стран Запада против России за войну с Украиной
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В частности, Байден заявил, что после консультаций со странами Большой семерки было решено ограничить способность правительства РФ действовать в долларах, евро и йене.
РФ ограничат возможности финансировать армию и конкурировать в высоких технологиях. США и союзники планируют ограничить поставки высокотехнологичной продукции в РФ на 50%.
Также США вводят санкции против российского банка ВТБ.
По словам Байдена, санкции также коснутся космической программы РФ.
Президент США подчеркнул, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях в Украине, но добавил, что санкционировал отправку дополнительных войск в Германию.
Байден предупредил, что в результате войны против Украины Путин "станет парией" в международных отношениях.
"Он хочет восстановить Советский Союз и его абмиции противоречат остальному миру", - сказал Байден.
Президент США объяснил, что введенные санкции заставят Путина принимать "очень сложные решения". Отключение РФ от системы SWIFT Байден назвал возможным вариантом.
"Это (санкции - ред.) очень ослабит его страну, ему придется принимать очень сложные решения. Санкции, которые мы вводим, превосходят (отключение от - ред.) SWIFT, превосходят что-либо, что мы когда-то делали, две трети мира с нами", - сказал Байден.
Президент США подчеркнул, что отсутствие надлежащих мер в ответ на действия Путина сделает его еще более уверенным в себе, а если РФ нападет на страну НАТО, США придется участвовать в военном конфликте.
"Если он пойдет против стран НАТО, мы будем вовлечены. Если мы сейчас не примем меры против него, он будет действовать наглее", - сказал президент США.
- Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против РФ и Беларуси за войну с Украиной.
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