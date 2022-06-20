Препятствование выступлению Путина и пропаганде РФ: ІТ-армия атаковала более 400 враждебных онлайн-ресурсов на прошлой неделе
ІТ-армия атаковала за неделю более 400 российских онлайн-ресурсов в неделю, в том числе сайты террористов и российских судов
Об этом сообщили на телеграмм-канале Министерства цифровой трансформации."Пока враг продолжает обстреливать территорию Украины, более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира ежедневно наносят врагу киберударов", - говорится в сообщении Минцифры.
В частности, IT-армия атаковала базу аккредитации экономического форума, который проходил в Петербурге. В результате организаторы вынуждены были перенести выступление Путина на час."Это испортило его встречу с военными корреспондентами и снизило количество отвратительной пропаганды от главного террориста мира", - пишут в Минцифры.
Недоступной из-за постоянных кибератак остается информация, хранящаяся на ресурсах российских региональных судов. Также IT-армия вывела из строя онлайн-ресурсы террористических образований на временно оккупированных территориях Украины. Атакуют хакеры добровольцы и ресурсы российские СМИ."IT-армия продолжает сдерживать пропаганду и не останавливает профилактические работы с российскими СМИ. Продолжаем наказывать врага всем миром", - говорится в сообщении.
- Напомним, 8 июня хакеры "взломали" радио "Коммерсант" в России и запустили антивоенный и украинский контент.
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