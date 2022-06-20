Об этом сообщили на телеграмм-канале Министерства цифровой трансформации.

"Пока враг продолжает обстреливать территорию Украины, более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира ежедневно наносят врагу киберударов", - говорится в сообщении Минцифры.

В частности, IT-армия атаковала базу аккредитации экономического форума, который проходил в Петербурге. В результате организаторы вынуждены были перенести выступление Путина на час.

"Это испортило его встречу с военными корреспондентами и снизило количество отвратительной пропаганды от главного террориста мира", - пишут в Минцифры.

Недоступной из-за постоянных кибератак остается информация, хранящаяся на ресурсах российских региональных судов. Также IT-армия вывела из строя онлайн-ресурсы террористических образований на временно оккупированных территориях Украины. Атакуют хакеры добровольцы и ресурсы российские СМИ.

Напомним, 8 июня хакеры "взломали" радио "Коммерсант" в России и запустили антивоенный и украинский контент.

"IT-армия продолжает сдерживать пропаганду и не останавливает профилактические работы с российскими СМИ. Продолжаем наказывать врага всем миром", - говорится в сообщении.