Препятствование гуманитарным коридорам – это пытки со стороны России, - Владимир Зеленский

Об этом президент Украины заявил в своем обращении, передает Еспресо.TV.

"Сегодня нам удалось организовать гуманитарный коридор из города Сумы в Полтаву – сотни людей спасены, гуманитарный груз доставлен. Но это процент того, что нужно сделать и чего ожидают наши люди, заблокированные там", - отметил глава государства.

Гуманитарные грузы готовы, транспорт тоже, но изверги не готовы – наоборот, они обстреливают маршруты эвакуации, блокируют доставку необходимых продуктов и медикаментов.

"Что же они хотят? Хотят, чтобы украинцы взяли все это из рук оккупантов. Это просто пытки, системные и организованные их государством, чуждым нам и безжалостным для всех, даже собственным гражданам", - пояснил Владимир Зеленский.

Также президент добавил, что такие действия оккупанта – это месть за проукраинскую позицию живущих там людей.

"Олешки, Бердянск и Мелитополь, те города, где украинцы сопротивляются, где протестуют против оккупантов, знайте – мы с вами мы благодарны вам за позицию. Грузы все равно будут ехать сколько бы раз их не останавливали пули, гуманитарные коридоры все равно заработают – и только время отделяет вас от свободы, не долгое время! Верьте в это!

Напомним, сегодня из Сум гуманитарным коридором выехал 61 автобус с беженцами.

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