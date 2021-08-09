Преподавателя Карпенко-Карого и звезду советского кино Талашко обвинили в сексуальных домогательствах: Минкульт проведет расследование
Народного артиста Украины, исполнителя роли Сергея Скворцова в фильме "В бой идут одни старики", преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствам к студенткам
Об этом сообщает пресс-служба МКИП в Facebook.
"По ситуации, сложившейся в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование", - говорится в сообщении.
В Минкульте призывают руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.
- Ранее СМИ сообщали, что актера фильма Леонида Быкова "В бой идут одни" старики", педагога и художественного руководителя факультета дикторов-тележурналистов университета имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам и абитуриенткам.
- О нескольких случаях написал в соцсетях сценарист Богдан Панкрухин. Он утверждает, что Талашко уже более 20 лет позволяет себе домогаться не только студенток, но и абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать в вуз.
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