Преподавателя Карпенко-Карого и звезду советского кино Талашко обвинили в сексуальных домогательствах: Минкульт проведет расследование

Об этом сообщает пресс-служба МКИП в Facebook.

"По ситуации, сложившейся в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование", - говорится в сообщении.

В Минкульте призывают руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов. Ранее СМИ сообщали, что актера фильма Леонида Быкова "В бой идут одни" старики", педагога и художественного руководителя факультета дикторов-тележурналистов университета имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам и абитуриенткам.

О нескольких случаях написал в соцсетях сценарист Богдан Панкрухин. Он утверждает, что Талашко уже более 20 лет позволяет себе домогаться не только студенток, но и абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать в вуз.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb