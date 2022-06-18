Преподаватели педагогического колледжа в оккупированном Бериславе отказались переходить на российскую программу, - СМИ
В Бериславе на Херсонщине коллектив педагогического колледжа отказался от предложения коллаборациониста Андрея Костюка работать по программам РФ
Об этом сообщает в телеграмме "Украинский Юг".
"Андрей Костюк является одновременно директором колледжа. Его до сих пор Министерство образования Украины не уволило с должности. 15 июня он собрал коллектив колледжа, требуя определиться - согласны ли они сотрудничать с самопровозглашенной властью по российскому законодательству" - говорится в сообщении.
Коллектив отказался сотрудничать с оккупационными властями.
- Оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых было предъявлено требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам.
- 27 мая сотрудники Таврического государственного агротехнологического университета сообщили, что в здание вуза ворвались с оружием российские оккупанты, так же произошло и в Мелитопольском педагогическом университете.
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