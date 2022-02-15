Преподавали иностранцам на русском: в двух медицинских университетах Украины нарушили языковой закон
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил о нарушении языкового закона Запорожским государственным и Одесским национальным медицинскими университетами
Об этом говорится на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.
"Содержание зафиксированных нарушений состоит в том, что в 2020 году набор иностранцев и лиц без гражданства на обучение в этих двух университетах проводился на аккредитованные специальности с преподаванием учебных дисциплин на русском языке, а в соответствии с нормами действующего законодательства, с 2020 года обучение студентов должно осуществляться на государственном, на английском или других официальных языках Европейского Союза", - сказал Кремень.
Отмечается, что Запорожский государственный медуниверситет в 2020 году осуществил набор на обучение по специальности 226 "Фармация" с преподаванием учебных дисциплин на русском языке 67 граждан Болгарии, а Одесский национальный медуниверситет осуществил набор на обучение с преподаванием учебных дисциплин, Йемена, Марокко, Молдовы, Нидерландов, России, Сирии, Турции
Кроме того, как отмечено в письмах этих вузов, в 2021 году набор иностранцев и лиц без гражданства на обучение с преподаванием учебных дисциплин на русском языке прекращен.
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