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Преодолевает до 500 км: Украина начала производить дрон-камикадзе "Рубака"

1 августа, 2023 вторник
13:14
Война с Россией

В Украине началось производство дронов-камикадзе оперативно-стратегического значения "Рубака", которые уже показывают свою эффективность в бою. Новые БПЛА способны преодолевать расстояние до 500 км

Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что о производителе нового БПЛА пока нет информации. Так же пока неизвестно, каковы возможные темпы производства.

В то же время есть указания, что дроны-камикадзе "Рубака" планируют использовать подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины. Стоимость одного экземпляра составляет около 15 тысяч долларов (550 тысяч гривен).

Заявленная дальность полета дронов будет достигать 500 км. Оценки массы боевой части в разных источниках колеблются от 2–5 кг до 15 кг.

Издание отмечает, что сам факт появления такого дрона-камикадзе в распоряжении Сил обороны Украины выглядит интересным не только потому, что наша военная промышленность наращивает линейку производства БПЛА. Но и из-за некоторых специфических элементов конструкции беспилотника "Рубака".

Прежде всего, это пока единственный в мире дрон-камикадзе, где силовая установка с винтом установлена в носовой, а не в хвостовой части фюзеляжа. Вероятно, такое решение было связано с особенностью двигателя для малой авиации, что явно используется на таком дроне-камикадзе.

Кроме того, на беспилотнике "Рубака" нет оптико-электронной станции. Это может означать, что летательный аппарат предназначен для ударов по целям с заранее известными координатами и имеет инерционную систему наведения. Об использовании именно такой системы наводки свидетельствует наличие датчика воздушного давления в правой концовке крыла.

Сбор на новые дроны украинского производства организовал актер и блогер Владислав Шевченко. Он открыл сбор на 18 подобных беспилотников для ГУР, чтобы они скорей оказались на фронте. Для этого украинцам нужно задонатить 10 млн грн.

Представитель ГУР в видеоролике заявил, что эти беспилотники уже активно используются ведомством и они "очень хорошо себя показали".

Производство дронов в Украине

В марте правительство приняло постановление, которое ускорит массовое производство дронов в Украине, их закупку и поставку на фронт.

21 июля стало известно, что Кабмин согласовал экспериментальный проект по производству, закупке и поставке боеприпасов и боевых частей к беспилотникам. Проект рассчитан на два года.

Министерство обороны сообщило , что в период с 22 февраля 2022 года Украина взяла на вооружение 28 моделей беспилотников собственного производства. Среди моделей есть 9 дронов-камикадзе.

25 июля в Украине стартовало серийное производство собственного беспилотного авиационного разведывательного комплекса Sirko. Вскоре компания-производитель представит новую версию дрона.

Позже на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair представили новый украинский морской беспилотный аппарат MAGURA V5. Дальность его действия составляет примерно 833 км.

26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил , что правительство в этом году выделило 40 миллиардов гривен для инвестиций в беспилотники украинского производства.

Украина
Технологии
военные силы Украины
ГУР
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