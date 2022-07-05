Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на 26-м ежегодном круглом столе The Economist.

"Европа должна стать полностью независимой, в частности от России, от ее способности давить на вас всех или на каждого в отдельности. Реально ли это? Я уверен – да, это реально.... Кризис стоимости жизни или угроза миграционного кризиса, который станет следствием продовольственного , – все это последствия тех зависимостей, которые еще сохранялись у Европы и в целом демократического мира от России", – отметил президент.

По его мнению, взгляды на эти проблемы могут быть разными.

Но если бы не было того, кто все это ухудшает, то не было бы и такой остроты этих кризисов, которая делает их катастрофическими. Мы можем все это преодолеть. Объединением. Усилением коллективной безопасности. Безусловной принципиальностью, без которой невозможно ничто – нет объединения, ни безопасность", – заметил Зеленский в своем выступлении.

Как отметил Зеленский, ранее часть Европы держалась на заверениях, в частности, на Будапештском меморандуме, а также заверениях от российского руководства, утверждавшего, что отказалось от захватнической политики.

При этом он напомнил, что некоторые западные компании ищут обход санкций против России.

"Мы видим, как греческие компании обеспечивают едва ли не самый крупный танкерный флот для транспортировки российской нефти. Связи с российской банковской системой остаются и у Москвы остаются надежды обмануть западный мир", - сказал он.

По мнению главы государства, пример вступления в НАТО Швеции и Финляндии показывает эффективность коллективных гарантий безопасности.

"В Москве говорят – пусть вступают, хотя еще недавно там говорили, что Альянс должен вернуться к границам 1997 года. Это показывает, что коллективные гарантии безопасности работают", – отметил Владимир Зеленский.

"Мы не в НАТО, но нам нужны такие гарантии безопасности, такое пространство безопасности, которое может быть действенным, если мы не в Альянсе", - отметил он.

Напомним, Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.