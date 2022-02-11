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Преодолеть разногласия не удалось, вопросы безопасности и саммита лидеров государств не обсуждали, - Козак о Нормандской встрече

11 февраля, 2022 пятница
02:27
война с Россией

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что во время переговоров в Нормандском формате в Берлине сторонам не удалось преодолеть разногласия по политическим вопросам урегулирования войны на востоке Украины и согласовать документы по итогам встречи.

Об этом Козак сказал во время пресс-конференции после переговоров, передает Эспрессо.TV.

"Преодолеть разногласия сегодня не удалось. На повестке дня переговоров сегодня были прежде всего политические меры по урегулированию конфликта, вопросы, связанные с особым статусом Донбасса, которые должны быть закреплены в Конституции. Это повестка дня, которая была предварительно согласована. По этим вопросам мы договорились, потому что необходимо было во что бы то ни стало преодолеть различные интерпретации Минских соглашений. Преодолеть это не удалось, по крайней мере, в документах", - сказал Козак.

Представитель РФ добавил, что вопросы безопасности во время встречи не обсуждали, а также отметил первоочередность определения статуса ОРДЛО, а уже потом - вопросов безопасности. При этом Козак высказал убеждённость, что решать вопрос статуса ОРДЛО Украина должна путем прямых переговоров с "представителями отдельных районов".

По утверждению российского дипломата, участники встречи на словах без оформления письменных документов договорились "в Нормандском формате мониторить поведение Украины" и в случае появления у украинской стороны идей по прогрессу в выполнении Минских соглашений срочно созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы и внести предложения по статусу ОРДЛО.

По словам Козака, вопрос саммита глав государств Нормандского формата в ходе встречи не обсуждался.

Представитель РФ также отметил, что со сроками следующей Нормандской встречи советников стороны будут определяться по результатам переговоров в ТКГ.

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