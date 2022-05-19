Преодоление продовольственного кризиса в мире невозможно без возобновления экспорта из Украины, России и Беларуси, — Генсек ООН
Мир решит проблему нехватки продовольствия только при возобновлении поставок из Украины, России, Беларуси
Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш, пишет Интерфакс-Украина.
"В мире достаточно продовольствия", - заявил он на организованной в Нью-Йорке министерской встрече.
"Однако нет эффективных решений без продовольствия из Украины и без продовольствия и удобрений из России и Белоруссии", - добавил Гутерреш.
Генсек ООН призвал РФ "гарантировать безопасный экспорт зерна, находящегося в украинских портах".
"Можно рассмотреть альтернативные маршруты, но они не позволят решить проблему", – пояснил он.
Кроме того, поставки российского продовольствия и удобрений должны получить беспрепятственный доступ на мировые рынки, добавил Гутерреш.
- Напомним, Генсек ООН уже призвал Россию открыть украинские порты для экспорта зерна, обещая лоббирование смягчения санкций.
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