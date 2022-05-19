Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш, пишет Интерфакс-Украина.

"В мире достаточно продовольствия", - заявил он на организованной в Нью-Йорке министерской встрече.

"Однако нет эффективных решений без продовольствия из Украины и без продовольствия и удобрений из России и Белоруссии", - добавил Гутерреш.

Генсек ООН призвал РФ "гарантировать безопасный экспорт зерна, находящегося в украинских портах".

"Можно рассмотреть альтернативные маршруты, но они не позволят решить проблему", – пояснил он.

Кроме того, поставки российского продовольствия и удобрений должны получить беспрепятственный доступ на мировые рынки, добавил Гутерреш.

Напомним, Генсек ООН уже призвал Россию открыть украинские порты для экспорта зерна, обещая лоббирование смягчения санкций.

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