"Пренебрежение к противоэпидемическим нормам": Ляшко не рекомендует украинцам пить алкоголь во время мероприятий ко Дню Независимости
Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не пить алкоголь во время мероприятий по случаю Дня Независимости
Об этом он заявил на форуме "Украина.30", передает Интерфакс-Украина .
"Что мы просим сделать украинский - воздержаться от посещения массовых мероприятий в случае появления симптомов острой респираторной вирусной болезни или COVID-19", - сказал он.
Министр также призвал не посещать массовые мероприятия граждан, относящихся к группам риска,
Ляшко напомнил о необходимости соблюдать все правила: дистанция, ношение масок, гигиена рук.
"Не употребляйте алкогольных напитков. Алкоголь - зло сам собой. Но большое количество алкоголя - это пренебрежение дальнейшем четких прописанных противоэпидемиологических норм. Поэтому - ни алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После - возможно, немного с семьей", - отметил Ляшко.
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