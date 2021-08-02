"Пренебрежение к противоэпидемическим нормам": Ляшко не рекомендует украинцам пить алкоголь во время мероприятий ко Дню Независимости

Об этом он заявил на форуме "Украина.30", передает Интерфакс-Украина .

"Что мы просим сделать украинский - воздержаться от посещения массовых мероприятий в случае появления симптомов острой респираторной вирусной болезни или COVID-19", - сказал он.

Министр также призвал не посещать массовые мероприятия граждан, относящихся к группам риска,

Ляшко напомнил о необходимости соблюдать все правила: дистанция, ношение масок, гигиена рук.

"Не употребляйте алкогольных напитков. Алкоголь - зло сам собой. Но большое количество алкоголя - это пренебрежение дальнейшем четких прописанных противоэпидемиологических норм. Поэтому - ни алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После - возможно, немного с семьей", - отметил Ляшко.