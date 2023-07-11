Пренебрег предупреждениями: в Житомирской области мужчина подорвался на мине на глазах у семьи
В Житомирской области мужчина, который отправился с семьей в лес по чернику, наехал на мину. В результате взрыва 23-летний житель области погиб на месте
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
По данным правоохранителей, мужчина пренебрег предупредительными знаками и заградительными лентами.
"Перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины!" мужчина высадил свою семью, а сам, подняв шлагбаум, поехал дальше. На грунтовой дороге, уже на запрещенной территории, автомобиль наткнулся на мину. После этого произошел взрыв, 23-летний водитель, житель Олевской общины, погиб на месте", - рассказали в полиции.
Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
- В конце июня в Херсонской области на мине взорвался комбайн.
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