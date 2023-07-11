Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, мужчина пренебрег предупредительными знаками и заградительными лентами.

"Перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины!" мужчина высадил свою семью, а сам, подняв шлагбаум, поехал дальше. На грунтовой дороге, уже на запрещенной территории, автомобиль наткнулся на мину. После этого произошел взрыв, 23-летний водитель, житель Олевской общины, погиб на месте", - рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.