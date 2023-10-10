Премию Вацлава Гавела по правам человека получил турецкий правозащитник.

Об этом говорится на официальной странице премии.

Результаты голосования объявил на открытии осенней сессии глава жюри, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

Объявляя выбор жюри, президент ПАСЕ отметил, что все финалисты уже победители, потому что они выполняют самую важную для гражданского общества работу, сообщает Укринформ.

Награду от имени Кавала получила его жена Эйша. Она также произнесла речь в поддержку своего заключенного.

Премия Вацлава Гавела по правам человека присуждается ежегодно ПАСЕ в партнерстве с Библиотекой Вацлава Гавела и Фондом "Хартия 77".

Осман Кавала – турецкий правозащитник, филантроп и общественный активист, арестованный в октябре 2017 года за его вероятные связи с протестами в парке Гези. Несмотря на решение Европейского суда по правам человека от 2019 года, который признал задержание Кавалы нарушением Европейской конвенции по правам человека и призвал к его немедленному освобождению, он находится под стражей с 2017 года и был приговорен в апреле 2022 года к пожизненному заключению. В июле 2022 г. Большая палата Страсбургского суда подтвердила, что Турция не выполнила своих обязательств по Конвенции и не уволила Кавалу, установлено, что обжалованные меры против него были направлены на то, чтобы заставить его замолчать и запугать других правозащитников.