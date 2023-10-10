Премию Вацлава Гавела по правам человека получил турецкий правозащитник.
Лауреатом Премии имени Вацлава Гавела, отмечающей выдающиеся действия гражданского общества в защиту прав человека в Европе и за ее пределами, в 2023 году стал турецкий правозащитник Осман Кавала
Об этом говорится на официальной странице премии.
Результаты голосования объявил на открытии осенней сессии глава жюри, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.
Объявляя выбор жюри, президент ПАСЕ отметил, что все финалисты уже победители, потому что они выполняют самую важную для гражданского общества работу, сообщает Укринформ.
Награду от имени Кавала получила его жена Эйша. Она также произнесла речь в поддержку своего заключенного.
Премия Вацлава Гавела по правам человека присуждается ежегодно ПАСЕ в партнерстве с Библиотекой Вацлава Гавела и Фондом "Хартия 77".
Осман Кавала – турецкий правозащитник, филантроп и общественный активист, арестованный в октябре 2017 года за его вероятные связи с протестами в парке Гези. Несмотря на решение Европейского суда по правам человека от 2019 года, который признал задержание Кавалы нарушением Европейской конвенции по правам человека и призвал к его немедленному освобождению, он находится под стражей с 2017 года и был приговорен в апреле 2022 года к пожизненному заключению. В июле 2022 г. Большая палата Страсбургского суда подтвердила, что Турция не выполнила своих обязательств по Конвенции и не уволила Кавалу, установлено, что обжалованные меры против него были направлены на то, чтобы заставить его замолчать и запугать других правозащитников.
- В финальном списке претендентов на соискание премии был также харьковчанин Евгений Захаров. Он является основателем Украинского Хельсинкского союза по правам человека и директором Харьковской правозащитной группы (ХПГ). В 2022 году Захаров основал коалицию общественных организаций "Трибунал для Путина", которая собирает, проверяет и хранит доказательства военных преступлений. Еще одним кандидатом была польская юрист и борьба за права женщин Юстина Выджинская.
- В 2019 году премию Вацлава Гавела получили пожизненно заключенный китайский правозащитник и балканская молодежная инициатива, а в 2022 году – российский тележурналист Владимир Кара-Мурза.
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