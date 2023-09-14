Премию Стуса получил Сергей Буковский. Что известно о лауреате
Украинский режиссер Сергей Буковский стал лауреатом премии имени Василия Стуса в 2023 году
Об этом сообщает Еспресо.
Буковский родился в 1960 году в семье кинематографистов: мама актриса, папа режиссер. В 1984 году он сыграл главную роль в ленте отца "Володина жизнь". Фокусом его работы как режиссера стала документалистика
За время работы в кино Буковский снял около полусотни документальных и игровых кино- и телефильмов. Его работы отмечены наградами международных фестивалей.
Среди известных лент:
- Документальная 9-серийная телелента "Война. Украинский счет", посвященная судьбе Украины во Второй мировой войне, получила Национальную премию имени Шевченко в 2004 году.
- Фильм "Живые" 2008 года о Голодоморе получил Гран-при Международного северо-южного медиафорума в Женеве, а также специальный приз в номинации "Документальное кино" VI Международного кинофестиваля "Золотой абрикос", который проходил в столице Армении - Ереване. Киноленту Сергей Буковский создал на основе множества архивов: польских, итальянских и русских.
- Документальная лента "Иван и Марта" закрывала 20-й международный фестиваль Docudays UA в июне этого года. Это история диссидента, литературоведа и политика Ивана Дзюбы и его супруги.
В настоящее время Буковский работает как независимый режиссер, преподает в Украинском Католическом Университете. В 2014 году создал Мастерскую документального кино для молодых кинематографистов.
Премия имени Василия Стуса основана в 1989 году Украинской ассоциацией независимой творческой интеллигенции. Впервые ее вручали во Львове.
Премию присуждают авторам, имеющим выдающиеся успехи в своей области, занимающим выразительную гражданскую позицию, активно присутствующим в украинском культурном пространстве.
Ежегодно премия вручается литераторам, художникам, режиссерам за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.
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