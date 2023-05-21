Премию имени Гонгадзе получил основатель проекта Ukraїner Богдан Логвиненко
Премию имени Георгия Гонгадзе в 2023 году получил Богдан Логвиненко - журналист, писатель, ведущий и основатель проекта Ukraїner
Об этом сообщила волонтерская организация PEN Ukraine.
"Бескомпромиссность в вопросах сотрудничества с врагом, российским колониализмом, украинской идентичности - это то, что мы получили в наследство от Георгия Гонгадзе. Премия - это кредит доверия и ответственность за это наследие", - заявил во время вручения Логвиненко.
Другими финалистами премии Гонгадзе стали Андрей Дубчак, военный командир и основатель проекта DonbasFrontliner, и Сергей Сидоренко, редактор "Европейской правды".
Справка. Проект Ukraїner начался шесть лет назад как медийно-страноведческая экспедиция с увлекательными снимками из дронов, видео и репортажами об украинской границе, людях, искусстве и бизнесе. После 24 февраля 2022 года Ukraїner показывает, как украинцы сопротивляются российскому вторжению, как живут освобожденные города и села, а также продолжает создавать новые форматы и проекты и презентовать их миру на многих языках.
Премия имени Георгия Гонгадзе основана в 2019 году Украинским ПЭН в сотрудничестве с Киево-Могилянской бизнес-школой, Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы и изданием "Украинская правда". Премия вручается каждый год, 21 мая, в день рождения Гонгадзе.
- В 2022 году лауреатами Премии имени Георгия Гонгадзе стали журналист Мстислав Чернов и фотокорреспондент Евгений Малолетка.
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