Премия имени Василия Стуса 2023 года: когда станет известно имя лауреата

Церемония награждения начнется в 19:00 в Киеве и будет транслироваться онлайн на Facebook-страницах PEN Ukraine , Киево-Могилянской Бизнес-Школы [kmbs] и телеканала "Эспрессо ", а также на Youtube-каналах PEN Ukraine и Еспресо .

Премию имени Василия Стуса каждый год вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам, общественным деятелям за вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции. В прошлом году лауреатом стал ведущий телеканала Еспресо, писатель и публицист Виталий Портников .

Кандидатов на соискание Премии в этом году выдвигало жюри в таком составе: Мирослав Маринович – председатель жюри, публицист, член-основатель Украинской Хельсинкской группы, почетный президент Украинского ПЭН; Оля Гнатюк – исследовательница, профессор НаУКМА и Варшавского университета; Владимир Ермоленко – философ, журналист, писатель, президент Украинского ПЭН; Юрий Прохасько – эссеист, переводчик; Виталий Портников – журналист, публицист, лауреат Премии имени Василия Стуса 2022; Александр Саврук – декан Киево-Могилянской бизнес-школы; Элеонора Соловей – литературовед; Леонид Финберг – главный редактор издательства "Дух и Литера".

Лауреат Премии имени Василия Стуса получит денежное вознаграждение и статуэтку, разработанную дизайнером Дмитрием Покрасьоном и скульптором Станиславом Кадочниковым.

Премия имени Василия Стуса – одна из древнейших украинских премий в области культуры. В 1989 году ее основала Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. Начиная с 2016 года Украинский ПЭН, Киево-Могилянская Бизнес-Школа и издательство "Дух и Литера" продолжили эту инициативу.

В разные годы награду получали Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинская, Василий Овсиенко, Иван Светличный, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Владимир Вятрович, Мария Бурмака, Сашко Положинский, Святослав Вакарчук, Тарас Компаниченко, Сестры Тельнюк, Александра Коваль, Сергей Жадан, Борис Гудзяк, Влад Троицкий, Ахтем Сеитаблаев, Тарас Возняк и Виталий Портников.

Главный информационный партнер мероприятия – телеканал “Еспресо” .