Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Премия имени Василия Стуса 2023 года: когда станет известно имя лауреата

Премия имени Василия Стуса 2023 года: когда станет известно имя лауреата

30 августа, 2023 среда
11:43
Культура Логотип премии Василия Стуса

Организаторы Премии имени Василия Стуса - Украинский ПЭН, Киево-Могилянская Бизнес-Школа и издательство "Дух и Литера", при информационной поддержке Еспресо, объявят имя лауреата 14 сентября

Церемония награждения начнется в 19:00 в Киеве и будет транслироваться онлайн на Facebook-страницах PEN Ukraine , Киево-Могилянской Бизнес-Школы [kmbs] и телеканала "Эспрессо ", а также на Youtube-каналах PEN Ukraine и Еспресо .

Премию имени Василия Стуса каждый год вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам, общественным деятелям за вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции. В прошлом году лауреатом стал ведущий телеканала Еспресо, писатель и публицист Виталий Портников .

Кандидатов на соискание Премии в этом году выдвигало жюри в таком составе: Мирослав Маринович – председатель жюри, публицист, член-основатель Украинской Хельсинкской группы, почетный президент Украинского ПЭН; Оля Гнатюк – исследовательница, профессор НаУКМА и Варшавского университета; Владимир Ермоленко – философ, журналист, писатель, президент Украинского ПЭН; Юрий Прохасько – эссеист, переводчик; Виталий Портников – журналист, публицист, лауреат Премии имени Василия Стуса 2022; Александр Саврук – декан Киево-Могилянской бизнес-школы; Элеонора Соловей – литературовед; Леонид Финберг – главный редактор издательства "Дух и Литера".

Лауреат Премии имени Василия Стуса получит денежное вознаграждение и статуэтку, разработанную дизайнером Дмитрием Покрасьоном и скульптором Станиславом Кадочниковым.

Премия имени Василия Стуса – одна из древнейших украинских премий в области культуры. В 1989 году ее основала Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. Начиная с 2016 года Украинский ПЭН, Киево-Могилянская Бизнес-Школа и издательство "Дух и Литера" продолжили эту инициативу.

В разные годы награду получали Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинская, Василий Овсиенко, Иван Светличный, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Владимир Вятрович, Мария Бурмака, Сашко Положинский, Святослав Вакарчук, Тарас Компаниченко, Сестры Тельнюк, Александра Коваль, Сергей Жадан, Борис Гудзяк, Влад Троицкий, Ахтем Сеитаблаев, Тарас Возняк и Виталий Портников.

Главный информационный партнер мероприятия – телеканал “Еспресо” .


 
Общество
Еспресо.TV
эспрессо
Виталий Портников
Читайте также:
ЗСУ
29 августа, 2023 вторник
Армия РФ отступает на фоне прорыва линии обороны на Запорожском направлении, - Гуменюк
Верховна Рада
29 августа, 2023 вторник
Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации нардепов
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
30 августа, 2023 среда
Нарушал ПДД и сопротивлялся: В Днепре патрульный смертельно ранил водителя авто
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.14
  • EUR
    Покупка 40.6
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
30 августа
13:58
Орбан: Без привлечения россиян к европейской архитектуре безопасности покой граждан ЕС невозможен
13:51
Родные военнопленных и пропавших без вести провели в Киеве акцию в поддержку защитников
13:42
ВСУ опровергли сообщение минобороны РФ о якобы уничтожении украинских военных катеров
13:31
Орбан заявил, что сохранение жизни украинцев важнее независимости страны
13:21
Кулеба рассказал во Франции о контрнаступлении Сил обороны в Роботино на Запорожье
13:11
Цены на нефть растут из-за сокращения запасов в США и урагана в Мексиканском заливе, - Reuters
13:08
Обновлено
В Габоне произошел госпереворот: военные объявили о смене режима
13:03
импорт электроэнергии
Вечером 29 августа Украина побила рекорд по потреблению электроэнергии: применена аварийная помощь из ЕС
13:01
Эксклюзив
Центр противодействия коррупции: идея приравнять коррупцию к госизмене представляет угрозу для евроинтеграции Украины
12:57
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 16-22 августа: новый прорыв на фронте и закрытое небо над РФ
12:56
Россияне ночью обстреляли Донетчину: погибли двое гражданских, семеро - ранены
12:52
Обновлено
Атака РФ по Украине: в Киеве есть погибшие и раненые, в Житомирской области повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно
12:46
"Клещиевку надо дожать": Сырский посетил позиции военных на переднем крае
12:42
Скрытые поставки украинского титана в РФ: росолигарху Шелкову объявили дополнительные подозрения
12:41
Обновлено
Аэродром Пскова атаковали БПЛА: в минобороны РФ умолчали об атаке, в ГУР подтвердили уничтожение по меньшей мере четырех самолетов Ил-76
12:32
F-16
Польша будет производить детали для истребителей F-16
12:31
В Раде предлагают отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование
12:31
Приват24
ПриватБанк открыл онлайн-продажу валюты. Подробности
12:31
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Згурец прогнозирует расширение плацдарма ВСУ в районе Работино в ширину, а не вглубь
12:22
Тизер фильма "Растин" появился на Netflix в украинской озвучке
12:12
В 6 областях Украины есть обесточивание из-за обстрелов
12:10
ресторан "Хлібний"
С сентября заведения общепита Киева будут работать на час дольше
12:09
Россияне развернули в оккупированном Мелитополе второй крематорий, - мэр
12:02
коррупция
Раде предлагают приравнять коррупционные преступления к госизмене
12:02
OPINION
Поствоенное восстановление: стратегия и тактика действий
12:00
В Google Meet представили искусственный интеллект Duet, который будет заменять людей на рабочих встречах
11:54
В Израиле разработали автономного подводного робота для поиска рыбы
11:42
Курс валют на 30 августа: стоимость доллара и евро в обменниках падает
11:32
Эксклюзив
3-я ОШБр продвигается к югу от Бахмута, - Жорин о деталях боев
11:26
Посол Британии назвала любимых украинских писателей
11:23
Британский парламент впервые назвал Тайвань независимой страной в официальном документе
11:15
"Оказывают такую поддержку впервые в истории": посол Британии пояснила, чего иностранные правительства ожидают от власти Украины
11:13
В Беларуси между вагнеровцами и местными правоохранителями обостряется конфликт
10:57
В Киеве третий день фиксируют температурные рекорды
10:55
В оккупированной Новой Каховке уничтожен предвыборный штаб "Единой России", - движение "Атеш"
10:54
Эксклюзив
Военный эксперт: У ВСУ нет огневого контроля над логистикой россиян вокруг Бахмута
10:54
В Англии при раскопках на ферме нашли смотровую площадку каменного века: ей около 8 тыс. лет
10:46
Обзор
Тайные похороны Пригожина из-за страха Путина по поводу беспорядков, проблемы с F-16 и масштабная атака дронов в России. Акценты мировых СМИ 30 августа
10:33
На ТОТ Луганщины россияне с сентября не будут позволять работать таксистам без спецразрешения
10:20
Присоединился к боевикам "Призрака" и воевал за противника: СБУ задержала жителя Одессы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV