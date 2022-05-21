Премия Гонгадзе-2022: Лауреатами стали Мстислав Чернов и Евгений Малолетка

Награды вручили 21 мая в эфире телеканала "UA: КУЛЬТУРА".

Лауреаты были единственными журналистами, освещавшими блокаду Мариуполя российскими войсками для международных изданий.

Мстислав Чернов – журналист Associated Press, видеограф, фотограф, военный корреспондент. Президент Украинской ассоциации профессиональных фотографов

Получая награду, он подчеркнул, почему работа украинских фотографов и журналистов сейчас особенно важна: “Украинская армия удивила мир в этом году. Равно как и украинская журналистика. Весь мир смотрит на украинских журналистов, чтобы узнать их перспективу и то, как они видят войну. И это очень важно, что мы рассказываем миру историю Украины, которая сейчас творится”.

Евгений Малолетка – фотокорреспондент. Начал карьеру фотографа в 2009 году. Как фрилансер сотрудничал с Associated Press, Al Jazeera и Der Spiegel.

В своей речи фотокорреспондент выразил уважение тем людям, чье горе он видел в бомбоубежищах, больницах и на улицах Мариуполя, а также отметил: "Мы очень много видели за эти годы войны, но такой боли и такого количества детских смертей в мире не видел никто".

Финалистами Премии-2022 также стали редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко и главная редактор "Общественного радио" Татьяна Трощинская.

В этом году впервые в истории Премии имени Георгия Гонгадзе вручили Специальное отличие. Посмертно отметили фотожурналиста Макса Левина "за выдающийся вклад в развитие украинской фотографии, преданность профессии и отвагу". Награду получила мать Макса Валентина Антоновна Левина и его коллега и друг Маркиян Лисейко.

Справка: Премия имени Георгия Гонгадзе – награда для независимых журналистов, основанная в 2019 году. Ее вручают раз в год, 21 мая - в день рождения журналиста Георгия Гонгадзе. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе определяется Капитулой, состоящей из 9 человек. Только члены Капитулы могут выдвигать номинантов на соискание Премии.

Тело известного документалиста и фотографа Макса Левина, пропавшего 13 марта, нашли 1 апреля в Киевской области.

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