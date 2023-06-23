Об этом информирует Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию.

"Учителя важны. Особенно сейчас. Они восстанавливают образование на освобожденных землях, продолжают сопротивляться в оккупации или сменили учительскую кафедру на окоп и с оружием в руках защищают нас на фронте. Они эвакуируют детей под обстрелами и держат тыл, поддерживая своих учеников и их семьи. Крайне важно, чтобы все подвиги наших учителей были услышаны, ни один не потерялся. Мы стремимся выразить учителям свою благодарность и отметить важность их труда", - считает глава союза "Освіторія" и основательница премии Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

По состоянию на 23 июня премия принимает истории украинских учителей на сайте Global Teacher Prize Ukraine .

Заполнить форму может как сам учитель, так и его коллеги, учащиеся или родители – ограничений нет, пишут организаторы.

Прошлогодняя премия Global Teacher Prize Ukraine чествовала храбрых и непоколебимых украинских педагогов, работавших во время великой войны, и издала о них книгу "Жить, чтобы учить", однако многие истории еще не рассказаны.

Сообщается, что премия 2023 года продолжает собирать истории об удивительных учителях, которые остаются новаторами в сложных условиях, чей профессиональный опыт и преданная работа с детьми олицетворяют украинское учительство военного времени.

Часть историй учителей покажут на платформах Global Teacher Prize и Освіторія.

Сбор продлится до 1 августа.

Что известно о премии

Global Teacher Prize Ukraine – это ежегодная национальная премия для учителей - агентов образовательных изменений. Премия призвана отметить достижения учителя не только относительно своих учеников, но и общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальная премия основана в 2017 году ОС "Освіторія" после подписания меморандума с фондом Varkey GEMS Foundation.

Это всемирная ежегодная премия учителей, внесших выдающийся вклад в профессию. Премия основана фондом Varkey GEMS Foundation, чтобы подчеркнуть важность педагогов и тот факт, что во всем мире их усилия стоят того, чтобы быть признанными на самом высоком уровне.