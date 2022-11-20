Об этом сообщает издание Yle.

"Замороженные средства россиян должны быть использованы в пользу украинцев", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции премьер-министров в Хельсинки.

В частности, Польша и Финляндия планируют продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС.

По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны использоваться в пользу Украины. Моравецкий подчеркнул, что "по России нужно ударить сильнее, чем она ожидает".

Премьер Польши поддержала его финская коллега Санна Марин В частности, она выразила надежду, что комиссия найдет "законные решения для осуществления этих действий".

Вместе с тем премьеры обсудили будущее членство Финляндии в НАТО, актуальные вопросы ЕС и двусторонние отношения. Для Моравецкого это был первый визит в Финляндию с момента пребывания в должности главы правительства Польши в 2017 году.

18 ноября в Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщили, что страны ЕС заморозили российских активов на €68 млрд и резервов почти на €34 млрд. Наибольшее количество замороженных активов находится в Бельгии – около 50 миллиардов евро. Второе место занимает Люксембург – 5,5 миллиарда евро. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на их долю приходится более 90% замороженных активов.

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