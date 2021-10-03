Премьеру фильма об оффшорах Зеленского все-таки покажут в Малой Опере
Премьера фильма "Оффшор 95" о бизнесе президента Украины Владимира Зеленского пройдет в Малой Опере в Киеве
Об этом сообщает Главком .
По информации издания, фильм агентства "Слидство.Инфо", посвященный тайнам бизнеса Владимира Зеленского, покажут в запланированном месте. После огласки инцидента с запретом показа фильма, его премьера все же состоится в Малой Опере.
Премьера была запланирована на воскресенье, 3 октября, но она оказалась под угрозой. За 5 часов до показа директор заведения Алексей Прасол заявил, что небудет демонстрировать фильм о президенте.
Информацию, что премьера состоится, подтвердила и главный редактор "Слидство.Инфо" Анна Бабинец
"В Малой Опере расставляют стулья к нашему показу - руководство передумало, премьера "Оффшор 95" будет там, где и планировалось. Едем вешать сорванные постеры!
Итак, 19:00 "Малая Опера" на Лукьяновке ", - написала Бабинец.
- Ранее, 3 октября, сообщалось, что администрация расположенной на столичной Лукьяновке коммунальной Малой Оперы отказалась предоставлять помещения для показа фильма об оффшорных сделках Владимира Зеленского и Игоря Коломойского.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.72
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.03
- Актуальное
- Важное