Премьеру фильма об оффшорах Зеленского все-таки покажут в Малой Опере

Об этом сообщает Главком .

По информации издания, фильм агентства "Слидство.Инфо", посвященный тайнам бизнеса Владимира Зеленского, покажут в запланированном месте. После огласки инцидента с запретом показа фильма, его премьера все же состоится в Малой Опере.

Премьера была запланирована на воскресенье, 3 октября, но она оказалась под угрозой. За 5 часов до показа директор заведения Алексей Прасол заявил, что небудет демонстрировать фильм о президенте.

Информацию, что премьера состоится, подтвердила и главный редактор "Слидство.Инфо" Анна Бабинец

"В Малой Опере расставляют стулья к нашему показу - руководство передумало, премьера "Оффшор 95" будет там, где и планировалось. Едем вешать сорванные постеры!

Итак, 19:00 "Малая Опера" на Лукьяновке ", - написала Бабинец.