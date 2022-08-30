Премьера в ноябре: появился трейлер украинского фильма "Клондайк" о войне с РФ и катастрофе МН17

Видео опубликовал арт-хаус канал Arthouse Traffic.

Лента рассказывает о событиях войны на Донбассе и супругах, ожидающих рождения ребенка, проживая вблизи места катастрофы самолета рейса MH17.

В описании говорится, что фильм является обладателем награды кинофестиваля "Санденс" за лучшую режиссуру в рамках программы World Cinema Dramatic Competition. Также фильм является лауреатом кинофестивалей "Санденс" и "Берлинале".

Режиссер фильма – Марина Эр Горбач. В кино приняли участие такие популярные актеры, как Оксана Черкашина ("Плохие дороги"), Сергей Шадрин ("Черный ворон"), Олег Щербина ("Черкассы", "И будут люди").

"Июль 2014 года, Донбасс. Молодые супруги готовятся стать родителями. Несмотря на постоянные ссоры, муж и брат жены желают одного — эвакуировать беременную женщину. Но она отказывается ехать, даже когда село захватывают вооруженные группировки. Тем временем в небе над ними сбивают гражданский самолет", – говорится в синопсисе фильма.

Фильм "Клондайк" выйдет на экраны украинских кинотеатров этой осенью, 3 ноября", - отмечает Arthouse Traffic.

Напомним, украинский фильм "Клондайк" о войне с РФ и катастрофе МН17 получил награду Берлинале

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