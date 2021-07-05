Премьера Люксембурга госпитализировали из-за COVID-19
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттелом попал в больницу после подтверждения коронавируса
Об этом сообщает DPA.
Правительство заявило, что Беттелома госпитализировали "в качестве меры пресечения". Что побудило к госпитализации, не сообщается.
Беттелом будет находиться в медучреждении в течение суток для обследования и последующих тестов.
48-летний Беттелом сдал положительный тест на COVID-19 в Брюсселе. Спикер сообщил, что у главы правительства были сначала легкие симптомы - головная боль, лихорадка. Сначала он должен был находиться 10 дней на карантине
В мае Беттелом получил первую дозу вакцины AstraZeneca.
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