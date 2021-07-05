Премьера Люксембурга госпитализировали из-за COVID-19

Об этом сообщает DPA.

Правительство заявило, что Беттелома госпитализировали "в качестве меры пресечения". Что побудило к госпитализации, не сообщается.

Беттелом будет находиться в медучреждении в течение суток для обследования и последующих тестов.

48-летний Беттелом сдал положительный тест на COVID-19 в Брюсселе. Спикер сообщил, что у главы правительства были сначала легкие симптомы - головная боль, лихорадка. Сначала он должен был находиться 10 дней на карантине

В мае Беттелом получил первую дозу вакцины AstraZeneca.