Премьера Ирака атаковали дроном со взрывчаткой
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими стал целью "неудачной попытки убийства", когда нагруженный взрывчаткой беспилотник ударил по его резиденции в Багдаде
Об этом утром воскресенья, 7 ноября 2021 года, заявили иракские военные, передает Еспресо.TV.
"Военные сообщили, что Кадими не пострадал в ходе нападения, его здоровье хорошее. В связи с неудачной попыткой покушения принимаются необходимые меры", - сообщает телевизионный канал Al Arabiya.
На своей странице в Twitter иракский премьер сказал, что с ним все хорошо, и призвал общественность к спокойствию.
"Ракеты вероломства не лишают решимости верующих... Устойчивость и настойчивость наших героических сил безопасности не пошатнется, когда они работают над сохранением безопасности людей, достижением справедливости и исполнением закона", - Мустафа аль-Кадими.
"У меня все хорошо, слава Богу. Я среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности ради Ирака", - добавил Кадими.
При этом приведены медиаданные о гибели его нескольких охранников, еще не подтвержденные официально.
Associated Press информирует о семерых пострадавших охранниках Кадими, телеканал Alhadath, - о десятерых.
Багдад. Вход в Зеленую зону
Ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за нападение.
Вместе с тем корреспондент Al Arabiya в Багдаде сообщил, что в районе Зеленой зоны, где расположен дом Кадими вместе с посольством США и другими представительствами, замечены интенсивные перестрелки.
- В субботу, 6 ноября, проиранские сторонники шиитской милиции "Хашед аш-Шааби" расположились у одних из ворот на входе Зеленой зоны, выступая против результатов выборов в прошлом месяце. Это произошло на следующий день после того, как протестующий-шиит был убит в столкновениях с силами безопасности.
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