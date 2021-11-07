Премьера Ирака атаковали дроном со взрывчаткой

Об этом утром воскресенья, 7 ноября 2021 года, заявили иракские военные, передает Еспресо.TV.



"Военные сообщили, что Кадими не пострадал в ходе нападения, его здоровье хорошее. В связи с неудачной попыткой покушения принимаются необходимые меры", - сообщает телевизионный канал Al Arabiya.



На своей странице в Twitter иракский премьер сказал, что с ним все хорошо, и призвал общественность к спокойствию.



"Ракеты вероломства не лишают решимости верующих... Устойчивость и настойчивость наших героических сил безопасности не пошатнется, когда они работают над сохранением безопасности людей, достижением справедливости и исполнением закона", - Мустафа аль-Кадими.



"У меня все хорошо, слава Богу. Я среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности ради Ирака", - добавил Кадими.



При этом приведены медиаданные о гибели его нескольких охранников, еще не подтвержденные официально.

Associated Press информирует о семерых пострадавших охранниках Кадими, телеканал Alhadath, - о десятерых.





Багдад. Вход в Зеленую зону

Ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за нападение.



Вместе с тем корреспондент Al Arabiya в Багдаде сообщил, что в районе Зеленой зоны, где расположен дом Кадими вместе с посольством США и другими представительствами, замечены интенсивные перестрелки.