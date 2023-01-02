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Премьер Японии намерен пригласить Зеленского на саммит G7, - Nikkei

2 января, 2023 понедельник
06:20
Мир

Премьер-министр Японии Кисида Фумио намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7

Об этом передает Nikkei.

Саммит должен пройти 19-21 мая в Хиросиме.

Как пишет издание, Япония как страна-глава Группы семи хочет создать условия для интенсивных дискуссий о войне России против Украины. А выступление Зеленского познакомит лидеров "семерки" с текущей ситуацией.

Отмечается, что для Токио координация действия G7 в этом вопросе является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня. В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно вовлечена, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китая совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано по отношению к РФ.

Кроме Украины для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.

  • 12 декабря 2022 года состоялась виртуальная встреча в формате G7, в которой принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, какие шаги необходимы для ускорения победы Украины – туда вошли вооружение, финансовая и энергетическая стабильность и дипломатия.
  • После этого лидеры стран G7 выпустили совместное заявление. В нем главы стран подчеркнули, что Россия заплатит за восстановление инфраструктуры Украины, разрушенной войной, а Путина привлекут к ответственности за военные преступления и другие зверства.
  • Уже 22 декабря Большая семерка заявила о выделении 32 млрд долларов финансовой помощи Украине в 2023 году, чтобы "подчеркнуть непоколебимую поддержку" нашей страны.

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Украина
Япония
Владимир Зеленский
G7
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