Премьер Японии Кисида заболел COVID-19

Об этом сообщает японское издание Kyodo .

Как сообщается в сообщении, 65-летний премьер-министр Японии Кисида получил положительный тест на коронавирус.

"Премьер-министр Японии Фумио Кисида получил положительный результат на новый коронавирус в воскресенье, за день до того, как ему предстояло вернуться к своим обязанностям, но симптомы у него легкие", - сообщили в офисе премьер-министра.

По данным офиса, с субботы, 20 августа, Кисида начал ощущать небольшую лихорадку и кашель.

"65-летний мужчина, который сейчас отдыхает в своей официальной резиденции, скорее всего с понедельника будет выполнять свои обязанности дистанционно, находясь в изоляции, пока симптомы не исчезнут", - пишет Kyodo.

Также сообщается, что Япония переживает седьмую волну заражения коронавирусом с рекордными ежедневными новыми случаями.

30 июля президент США получил положительный тест на коронавирус. 6 и 7 августа он получил отрицательные тесты. Отметим, Байден прошел полный курс вакцинации против COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.

Первая леди США Джилл Байден заболела COVID-19.

Коронавирус мутировал: три страны Европы выявили более 100 тыс. новых больных за сутки. 6 июля в Италии, Германии и Франции количество инфицированных в сутки превысило показатель в 100 тысяч.

Число случаев смерти от коронавируса за последние четыре недели возросло на 35% , впоследствии риск распространения инфекции, вероятно, только усилится.

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