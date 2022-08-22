Премьер Японии Кисида заболел COVID-19
Премьер-министр Японии Фумио Кисида получил положительный тест на коронавирус, симптомы легкие
Об этом сообщает японское издание Kyodo .
Как сообщается в сообщении, 65-летний премьер-министр Японии Кисида получил положительный тест на коронавирус.
"Премьер-министр Японии Фумио Кисида получил положительный результат на новый коронавирус в воскресенье, за день до того, как ему предстояло вернуться к своим обязанностям, но симптомы у него легкие", - сообщили в офисе премьер-министра.
По данным офиса, с субботы, 20 августа, Кисида начал ощущать небольшую лихорадку и кашель.
"65-летний мужчина, который сейчас отдыхает в своей официальной резиденции, скорее всего с понедельника будет выполнять свои обязанности дистанционно, находясь в изоляции, пока симптомы не исчезнут", - пишет Kyodo.
Также сообщается, что Япония переживает седьмую волну заражения коронавирусом с рекордными ежедневными новыми случаями.
- 30 июля президент США получил положительный тест на коронавирус. 6 и 7 августа он получил отрицательные тесты. Отметим, Байден прошел полный курс вакцинации против COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.
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