Премьер Японии Кишида 21 марта прибудет в Киев, - Kyodo

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.

Ожидается, что в Киеве Кишида проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Издание отмечает, что редко случается, чтобы японский лидер совершил поездку в другую страну без предупреждения.

Кишида был единственным лидером G7, еще не посетившим Украину после вторжения России к ее соседу в феврале 2022 года. Теперь же в Украине он планирует продемонстрировать преданность Японии поддержке страны, пострадавшей от войны, накануне саммита Большой семерки.

Также Kyodo напоминает, что Кишида будет председательствовать на трехдневном саммите G7 с 19 мая в Хиросиме, разрушенной атомной бомбой США в августе 1945 года. Он пообещал представить свое видение мира без ядерного оружия на фоне опасений, что Россия может использовать его против Украины в продолжающейся войне.

Представитель японского правительства ранее заявил, что будет трудно организовать визит Кишиды в Украину по соображениям безопасности, несмотря на его желание поехать туда как глава предстоящего саммита G7.