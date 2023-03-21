Премьер Японии Кишида 21 марта прибудет в Киев, - Kyodo
Премьер-министр Фумио Кишида посетит Украину во вторник, через день после встречи со своим индийским коллегой Нарендрой Моди в Нью-Дели
Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.
Ожидается, что в Киеве Кишида проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Издание отмечает, что редко случается, чтобы японский лидер совершил поездку в другую страну без предупреждения.
Кишида был единственным лидером G7, еще не посетившим Украину после вторжения России к ее соседу в феврале 2022 года. Теперь же в Украине он планирует продемонстрировать преданность Японии поддержке страны, пострадавшей от войны, накануне саммита Большой семерки.
Также Kyodo напоминает, что Кишида будет председательствовать на трехдневном саммите G7 с 19 мая в Хиросиме, разрушенной атомной бомбой США в августе 1945 года. Он пообещал представить свое видение мира без ядерного оружия на фоне опасений, что Россия может использовать его против Украины в продолжающейся войне.
Представитель японского правительства ранее заявил, что будет трудно организовать визит Кишиды в Украину по соображениям безопасности, несмотря на его желание поехать туда как глава предстоящего саммита G7.
- Напомним, Зеленский пригласил Кишиду посетить свою страну. 24 февраля президент принял участие в онлайн-саммите G7 по просьбе Кишиды в первую годовщину вторжения России в Украину.
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