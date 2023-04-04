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Премьер Японии Кишида планирует провести серию встреч перед саммитом G7, одна из тем – война РФ против Украины

4 апреля, 2023 вторник
09:56
Мир Япония

Премьер Японии Фумио Кишида в преддверии майского саммита стран G7 планирует провести серию министерских встреч, пытаясь возглавить дискуссии по ряду вопросов, включая войну РФ против Украины, энергоснабжение и продовольственную ситуацию

Об этом сообщает Japan Today .

Отмечается, что в течение этого года в Японии запланировано 15 встреч на уровне министров. Япония председательствует в G7 уже в седьмой раз, а единство группы, в которую также входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, США и ЕС, приобретает все большее значение на фоне военной агрессии России и роста силы Китая, пишет издание.

Как отмечается, в преддверии трехдневного саммита G7, который начнется 19 мая, запланировано девять министерских встреч, которые станут основой для дискуссий во время встречи премьер-министра Японии Фумио Кишиды и его коллег в Хиросиме.

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Ожидается, что первой из них будет двухдневная встреча министров, ответственных за вопросы климата, энергетики и окружающей среды, которая состоится 15 апреля в Саппоро. По сообщению японского правительства, среди тем для обсуждения будут усилия по достижению энергетической безопасности и углеродной нейтральности при одновременной поддержке экономического роста.

Издание пишет, что полномасштабная война РФ против Украины привела к росту цен на нефть и газ по всему миру, поскольку Россия была ключевым экспортером энергоносителей, что заставило страны диверсифицировать энергоснабжение, в том числе путем внедрения возобновляемых источников энергии.

Добавляется, что в течение трех дней, начиная с 16 апреля, министры иностранных дел стран G7 соберутся в курортном городке Каруидзава, чтобы подтвердить свое единство в противостоянии вызовам безопасности со стороны РФ и Китая, а также ядерной и ракетной программе КНДР.

Страны G7 ввели ряд ограничительных мер против России, включая замораживание активов ее президента и исключение российских банков из международной платежной сети SWIFT. Они также ввели верхний предел цен на российскую нефть, чтобы ограничить ключевой источник доходов Москвы, говорится в публикации.

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Встреча также, вероятно, станет шансом для ведущих дипломатов подтвердить свою решимость противостоять односторонним попыткам изменить статус-кво силой и призвать к "свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", поскольку Китай усиливает давление на Тайвань.

Сообщается также, что министры финансов и руководители центральных банков проведут переговоры в городе Ниигата с 11 по 13 мая, примерно за неделю до саммита в Хиросиме.

Ключевыми темами остаются восстановления после пандемии коронавируса и решения долговых проблем развивающихся стран, в то время как беспокойство по поводу глобальной финансовой стабильности возникло после недавнего краха одного из банков Кремниевой долины, что стало крупнейшим банкротством банка со времен финансового кризиса 2008 года.

По словам чиновников, знакомых по этому вопросу, министры финансов стран G7, вероятно, обсудят усиление регулирования криптовалютного сектора с целью повышения прозрачности бизнеса и защиты прав потребителей.

Ожидается, что на двухдневной встрече министров сельского хозяйства, которая состоится 22 апреля в городе Миядзаки, будут доминировать дискуссии о кризисе с поставкой продовольствия и повышении цен на продукты питания, поскольку война нарушила работу ключевых рынков сельскохозяйственных культур и удобрений.

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Устранение уязвимостей в коммуникационной инфраструктуре будет обсуждаться, когда министры, ответственные за цифровые вопросы, соберутся на два дня с 29 апреля в городе Такасаки.

Также, по словам представителей японского правительства, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассматривает возможность поездки в Японию, чтобы присоединиться к встрече и рассказать, как его страна справилась с российскими кибератаками.

Кроме того, также запланированы двухдневная встреча министров труда G7 22 апреля и встреча министров науки и технологий с 12 по 14 мая.

Министры образования проведут встречу с 12 по 15 мая, а встреча министров здравоохранения запланирована в Нагасаки с 13 по 14 мая.

  • 21 марта президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида подписали совместное заявление о глобальном партнерстве между странами.
  • Позже, 30 марта, правительство Японии выделило новый пакет гуманитарной помощи для Украины в размере $470 млн.
  • 31 марта кабинет министров Японии ввел новый пакет санкций против Российской Федерации, запрещающий экспорт компонентов для авиации, дронов и космической отрасли.
Украина
Россия
Китай
КНДР
Япония
G7
война с Россией
США
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