Премьер Венгрии Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом плане страной". В РФ его похвалили
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом плане страной". Он заявил, будто Будапешт финансирует пенсии и зарплаты украинцам
Об этом он сказал в интервью Radio Kossuth, сообщает Infostart.
Орбан назвал США союзником, перечислив сходство между странами.
"Все дано для того, чтобы у нас были хорошие и дружеские отношения", – сказал политик.
В то же время, он отметил, что отношения между Соединенными Штатами и Венгрией должны выдержать разницу во взглядах во время войны. По его словам, США хотят "втиснуть каждое государство в военный альянс".
Он заявил, что если бы Европа отвечала "нет" на вопрос о том, хочет ли она сохранить Украину, то конфликт в регионе был бы завершен.
"Мы платим украинцам пенсии, зарплаты, здравоохранение. Понятно, что это до бесконечности продолжаться не может", - сказал Орбан.
Также он выразил опасение, что война в Украине перерастет в ядерную.
"Если будет мировая война, то будет ядерная война, и упаси нас Боже от этого. Ход событий идет в этом направлении", - заявил венгерский политик.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил Орбана за эти слова и в очередной раз повторил, что "Украина никому не нужна".
"Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина", – написал он в Telegram.
- Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.
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