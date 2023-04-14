Об этом он сказал в интервью Radio Kossuth, сообщает Infostart.

Орбан назвал США союзником, перечислив сходство между странами.

"Все дано для того, чтобы у нас были хорошие и дружеские отношения", – сказал политик.

В то же время, он отметил, что отношения между Соединенными Штатами и Венгрией должны выдержать разницу во взглядах во время войны. По его словам, США хотят "втиснуть каждое государство в военный альянс".

Он заявил, что если бы Европа отвечала "нет" на вопрос о том, хочет ли она сохранить Украину, то конфликт в регионе был бы завершен.

"Мы платим украинцам пенсии, зарплаты, здравоохранение. Понятно, что это до бесконечности продолжаться не может", - сказал Орбан.

Также он выразил опасение, что война в Украине перерастет в ядерную.

"Если будет мировая война, то будет ядерная война, и упаси нас Боже от этого. Ход событий идет в этом направлении", - заявил венгерский политик.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил Орбана за эти слова и в очередной раз повторил, что "Украина никому не нужна".

"Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина", – написал он в Telegram.