Об этом сообщили в Bloomberg.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Риши Сунак поддержал идею окончательного вступления Украины в НАТО, но настаивал на том, что до этого должен быть план обеспечения безопасности страны.

"Нам нужно думать о будущем, как мы защищаем безопасность Украины", – сказал он. "Это разговор, который мы должны начать, потому что Вильнюсский саммит является хорошим местом для завершения".

Напомним, что встреча лидеров НАТО состоится 11 и 12 июля в столице Литвы.