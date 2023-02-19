Премьер Великобритании ожидает, что в июле НАТО завершит разработку гарантий безопасности для Украины
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ожидает, что до саммита НАТО в Вильнюсе союзники смогут закончить разработку проекта гарантий безопасности для Украины
Об этом сообщили в Bloomberg.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Риши Сунак поддержал идею окончательного вступления Украины в НАТО, но настаивал на том, что до этого должен быть план обеспечения безопасности страны.
"Нам нужно думать о будущем, как мы защищаем безопасность Украины", – сказал он. "Это разговор, который мы должны начать, потому что Вильнюсский саммит является хорошим местом для завершения".
Напомним, что встреча лидеров НАТО состоится 11 и 12 июля в столице Литвы.
- 18 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем субботнем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности будет призывать усилить военную помощь Украине.
- 18 февраля Воллес заявил , что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ.
- Тогда же премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности.
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