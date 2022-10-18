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Премьер Великобритании Лиз Трасс отказалась уходить в отставку

18 октября, 2022 вторник
02:26
Новости

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет подавать в отставку – она намерена повести Консервативную партию на парламентские выборы

Об этом сообщает BBC.

Трасс сказала, что признает свои ошибки.

"Мы переживаем очень трудные времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, но нам нужно заниматься делом. Это мое послание коллегам. Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах", - сказала она.

Премьер отметила, что хотела помочь людям справиться со счетами на электроэнергию и с проблемой высоких налогов, но правительство зашло слишком далеко и быстро.

  • 5 сентября Лиз Трассизбрали новым премьер-министром Великобритании.

  • Но в последнее время из-за неудачного пакета реформ часть депутатов и бывших министров от консервативной партии планируют рассмотреть вопрос о возможной отставке Лиз Трасс с должности премьера Великобритании.

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