Премьер Великобритании Лиз Трасс отказалась уходить в отставку

Об этом сообщает BBC.

Трасс сказала, что признает свои ошибки.

"Мы переживаем очень трудные времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, но нам нужно заниматься делом. Это мое послание коллегам. Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах", - сказала она.

Премьер отметила, что хотела помочь людям справиться со счетами на электроэнергию и с проблемой высоких налогов, но правительство зашло слишком далеко и быстро.

5 сентября Лиз Трассизбрали новым премьер-министром Великобритании.

Но в последнее время из-за неудачного пакета реформ часть депутатов и бывших министров от консервативной партии планируют рассмотреть вопрос о возможной отставке Лиз Трасс с должности премьера Великобритании.

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