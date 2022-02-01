Премьер Великобритании Джонсон прибыл в Украину
Премьер-министр Великобритании во вторник, 1 февраля, прилетел в Украину, чтобы обсудить с президентом Владимиром Зеленским эскалацию на украинско-российской границе
Прессслужба Офиса президента сообщает, что Джонсон прибыл в Мариинский дворец. Там его встретил президент Зеленский.
Перед приземлением Джонсон написал в Twitter о запланированных переговорах с Зеленским.
"Как друг и демократический партнер Великобритания будет продолжать отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится к ее уничтожению", - написал Джонсон.
Напомним, Борис Джонсон планирует обсудить с Владимиром Зеленским российскую агрессию в отношении Украины. Также Великобритания объявила о предоставлении Украине 88 млн для поддержания стабильного государственного управления и энергетической независимости от российских поставок энергоносителей.
Кроме того, в Мариинском дворце в 19:00 состоится брифинг Зеленского и Джонсона для СМИ.
После встречи с Зеленским Джонсон намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
- Напомним, 20 января Борис Джонсон заявил, что возможное вторжение РФ в Украину станет катастрофой для всего мира, и Лондон полностью становится в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Он сказал, что картина на границе Украины становится все более тревожной.
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