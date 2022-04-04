Премьер Словакии заверил, что страна не будет платить за газ рублями
Словакия не будет идти против намерения ЕС отказать России платить за газ рублями, заверил глава словацкого правительства Эдуард Хегер
Об этом пишет "Европейская правда".
"В этой ситуации единство является ключевым, и мы настаиваем на соблюдении условий контракта и платежей в евро", – сказал Хегер.
Словацкая газовая компания SPP совершила последний платеж за газ в евро, следующий платеж запланирован на 20 мая.
- Напомним, министр экономики Словакии Рихард Сулик недавно выразил готовность страны платить за поставки российского газа в рублях по требованию РФ, несмотря на заявления ряда европейских стран об отказе выполнять ультиматум страны-агрессора.
- 31 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" за рубли. Предварительно в ЕС заявили, что будут платить только в валюте, поскольку это предусмотрено в контрактах.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не собирается соглашаться на требование России платить за газ в рублях.
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