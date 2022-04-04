Премьер Словакии заверил, что страна не будет платить за газ рублями

Об этом пишет "Европейская правда".

"В этой ситуации единство является ключевым, и мы настаиваем на соблюдении условий контракта и платежей в евро", – сказал Хегер.



Словацкая газовая компания SPP совершила последний платеж за газ в евро, следующий платеж запланирован на 20 мая.

Напомним, министр экономики Словакии Рихард Сулик недавно выразил готовность страны платить за поставки российского газа в рублях по требованию РФ, несмотря на заявления ряда европейских стран об отказе выполнять ультиматум страны-агрессора.

31 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" за рубли. Предварительно в ЕС заявили, что будут платить только в валюте, поскольку это предусмотрено в контрактах.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не собирается соглашаться на требование России платить за газ в рублях.

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