Премьер Словакии предлагает навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС
Эдуард Гегер предложил навсегда отменить импортные пошлины на весь украинский экспорт в ЕС
Об этом глава словацкого правительства написал вTwitter .
"Приветствуем и поддерживаем сегодняшнее предложение Валдиса Домбровскиса свести тарифы на импорт из Украины в ЕС до нуля на один год. Это также один из элементов Плана Словакии для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на 1 год, а навсегда", – говорится в твите Эдуарда Гегера.
- 27 апреля Еврокомиссия предложила на год упразднить все пошлины для украинских товаров.
- Великобритания досрочно упразднила все пошлины на экспорт из Украины в рамках соглашения о свободной торговле.
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