Премьер Словакии предлагает навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС

Об этом глава словацкого правительства написал вTwitter .



"Приветствуем и поддерживаем сегодняшнее предложение Валдиса Домбровскиса свести тарифы на импорт из Украины в ЕС до нуля на один год. Это также один из элементов Плана Словакии для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на 1 год, а навсегда", – говорится в твите Эдуарда Гегера.

27 апреля Еврокомиссия предложила на год упразднить все пошлины для украинских товаров.

Великобритания досрочно упразднила все пошлины на экспорт из Украины в рамках соглашения о свободной торговле.