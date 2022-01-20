Премьер Словакии пояснил позицию страны по Крыму после того, как вице-премьер назвал полуостров российским
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заверил Украину, что правительство не предпримет никаких действий, оправдывающих нарушение Россией международного права и оккупацию Крыма
Об этом сообщает Denník N.
Хегер поставил под сомнение слова вице-премьера Рихарда Сулика о Крыме.
"В правление Роберта Фицо (бывший премьер страны, - ред.) Словацкая Республика присоединилась к государствам, которые осудили аннексию Крыма и ввели санкции против Российской Федерации. Это официальная внешнеполитическая линия Словацкой Республики, в которой ничего не изменилось и она обязательна для членов правительства", - говорится в заявлении премьер-министра.
- Напомним, вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик назвал оккупированный Крым российским, а санкции против Москвы вредными.
- МИД Украины обратился к Словакии с требованием публичного опровержения заявления вице-премьера о российском Крыме и назвал его поощрением России к новым агрессивным действиям.
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