Премьер Словакии пояснил позицию страны по Крыму после того, как вице-премьер назвал полуостров российским

Об этом сообщает Denník N.



Хегер поставил под сомнение слова вице-премьера Рихарда Сулика о Крыме.



"В правление Роберта Фицо (бывший премьер страны, - ред.) Словацкая Республика присоединилась к государствам, которые осудили аннексию Крыма и ввели санкции против Российской Федерации. Это официальная внешнеполитическая линия Словацкой Республики, в которой ничего не изменилось и она обязательна для членов правительства", - говорится в заявлении премьер-министра.

Напомним, вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик назвал оккупированный Крым российским, а санкции против Москвы вредными.

МИД Украины обратился к Словакии с требованием публичного опровержения заявления вице-премьера о российском Крыме и назвал его поощрением России к новым агрессивным действиям.