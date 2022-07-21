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Премьер Словакии Гегер призвал ЕС продолжать поддерживать Украину

21 июля, 2022 четверг
15:31
Мир

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер на встрече немецкой партии Христианско-социальный союз призвал европейское сообщество продолжать поддержку Украины

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Handelsblatt.

"Мы в Европе не можем позволить себе устать помогать Украине", – заявил Гегер.

На обсуждениях депутатов Бундестага он также заявил, что Украина имеет немаловажное значение для всего европейского региона. Именно поэтому помощь ей является интересом европейских государств.

"Мы должны отдавать себе отчет в конфликте, в котором находимся", — отметил Гегер. Словацкий премьер также заявил, что Путин "ведет гибридную войну против половины Европы" и подчеркнул, что в долгосрочной перспективе будет большая польза, если конфликт будет разрешен.

По мнению Гегера, больше Путин боится именно единства европейских государств.

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