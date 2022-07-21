Премьер Словакии Гегер призвал ЕС продолжать поддерживать Украину

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Handelsblatt.

"Мы в Европе не можем позволить себе устать помогать Украине", – заявил Гегер.

На обсуждениях депутатов Бундестага он также заявил, что Украина имеет немаловажное значение для всего европейского региона. Именно поэтому помощь ей является интересом европейских государств.

"Мы должны отдавать себе отчет в конфликте, в котором находимся", — отметил Гегер. Словацкий премьер также заявил, что Путин "ведет гибридную войну против половины Европы" и подчеркнул, что в долгосрочной перспективе будет большая польза, если конфликт будет разрешен.

По мнению Гегера, больше Путин боится именно единства европейских государств.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил , что европейское сообщество не может себе позволить устать от войны, которую развязала Россия.

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