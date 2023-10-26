Фицо сообщил Еврокомиссии, что не будет оказывать Украине военную помощь

Об этом он написал в Facebook .

Фицо встретился в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Я сказал президенту ЕК, что новое словацкое правительство не будет поддерживать Украину военной помощью и что мы сосредоточимся только на гуманитарной", - написал он.

"Президент ЕК уважает суверенное право государств-членов поддерживать или не поддерживать Украину военной помощью и оценила наше отношение к гуманитарной помощи", - добавил Фицо.

Ранее Фицо заявил, что не будет голосовать за санкции против России, если они вызовут последствия для отдельных стран-членов ЕС. Премьер также выступил против военной помощи Украине, писала Aktuality .

"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всяких выводов", - сказал он.

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Фицо также заявил, что россияне якобы "имеют большие территориальные достижения, чем Украина".

Тем не менее он сказал, что Словакия готова оказывать Украине гуманитарную поддержку.

"Подумайте – какая разница между госпиталем за 20 миллионов, разминированием за 20 миллионов и боеприпасами за 20 миллионов?" – добавил он.