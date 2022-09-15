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Премьер Швеции уходит в отставку - на выборах победили правые партии

15 сентября, 2022 четверг
02:57
Мир

Глава шведского правительства Магдалена Андерсон признала, что Социал-демократическая партия проиграла прошедшие на выходных выборы и заявила об отставке

Об этом сообщает CNN.

На прессконференции Андерсон признала поражение, отметив, что ее социал-демократы остаются крупнейшей партией Швеции с поддержкой около 30%.

Социал-демократы набрали больше голосов, однако после подсчета голосов "почтовых избирателей" и голосов граждан, живущих за границей три правоцентристские партии в сумме вырвалось вперед, получив незначительное преимущество. По последним данным избирательной комиссии, Умеренная партия, ультраправые "Шведские демократы" и христианские демократы получат на трех 176 мест против 173 мест у левоцентристов.

Глава Умеренной партии Швеции Ульф Кристерсон заявил в среду, что начнет работу по формированию нового правительства. В коалицию войдет партия "Шведские демократы" – ультраправые политики, стремящиеся сделать Швецию самой жесткой страной в ЕС относительно иммиграционной политики, включая законодательство, позволяющее отказывать людям, которые ищут убежища по политическим, религиозным причинам или причинам, связанным с преследованиями по сексуальной ориентацию.

  • Напомним, 9 сентября активисты в Швеции заблокировали разгрузку российского танкера и призвали правительство прекратить импорт газа из РФ из-за войны в Украине.
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