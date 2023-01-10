Об этом Кристерссон заявил на конференции неправительственной организации "Общество и оборона", передает Aftonbladet .

"Я всегда говорил, что мы решительно поддерживаем предоставление (Украине) этой передовой системы вооружений. Эта работа продолжается, и я вернусь к вам, как только мы ее завершим", - отметил шведский премьер.

Отвечая на вопрос, почему САУ Archer не было в пакете военной помощи, утвержденном правительством Кристерссона в декабре, он ответил, что эта техника "не была на первом месте в списке пожеланий Украины".

"Archer был и остается для нас главным приоритетом", – заверил он.

Еще в конце августа 2022 тогдашнее министерство иностранных дел Швеции Анн Линде сообщило, что шведское правительство рассматривает возможность передать Украине шведские артиллерийские установки Archer и переносные зенитно-ракетные комплексы RBS70.

Как отмечает "Милитарный" , артиллерийская часть САУ Archer представлена пушкой FH 77B калибром 155-мм с длиной ствола в 52 калибра. Аппарат зарядки позволяет выпускать шесть снарядов за 30 секунд по разным траекториям.

Максимальная дальность стрельбы САУ Archer составляет от 30 до 60 километров, а максимальная скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, время развертывания системы – 30 секунд.

Известно, что на вооружении Швеции находятся не менее 48 систем Archer.

Напомним, о возможности предоставления Украине САУ Archer эксперты говорили еще в апреле 2022 года.

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