Премьер Швеции передали Украине копию письма Карла XII о признании независимости Запорожской Сечи
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон передала президенту Украины Владимиру Зеленскому "особый подарок" - копию письма шведского короля Карла XII от 1711 года о признании независимости Запорожской Сечи
Об этом она сообщила во время совместного брифинга с главой украинского государства в Киеве
В письме Карл XII дает наставления послу Швеции в Константинополе признать Запорожскую Сечь независимым государством, субъектом международного права во избежание притеснений от московского царя. Копию письмо передали из Национального архива Швеции.
"Я думаю, что это хорошо укладывается в современный политический контекст. Уже в начале ХVIII наш шведский король был поражен казачеством и казацкой демократией", - подчеркнула Андерссон.
Следует заметить, что Владимир Зеленский зачитал часть письма, где отмечалось, что король Швеции приказывает "всей Украине и войску Запорожскому вернуть давнюю свободу, владение своей землей и ее прежние границы, чтобы отныне этот народ стал независимым государством и больше никогда не подлежал повиновению или защите" московского царя".
- 4 июля премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон прибыла в Украину с рабочим визитом. Шведская делегация посетила освободившуюся от временной оккупации россиянами Киевщину, побывала на месте массового захоронения замученных людей, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного. Кроме того, Андерссон увидела разрушенные и поврежденные войной жилые дома в Бородянке.
- Также она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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