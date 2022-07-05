Премьер Швеции передали Украине копию письма Карла XII о признании независимости Запорожской Сечи

Об этом она сообщила во время совместного брифинга с главой украинского государства в Киеве

В письме Карл XII дает наставления послу Швеции в Константинополе признать Запорожскую Сечь независимым государством, субъектом международного права во избежание притеснений от московского царя. Копию письмо передали из Национального архива Швеции.

"Я думаю, что это хорошо укладывается в современный политический контекст. Уже в начале ХVIII наш шведский король был поражен казачеством и казацкой демократией", - подчеркнула Андерссон.

Следует заметить, что Владимир Зеленский зачитал часть письма, где отмечалось, что король Швеции приказывает "всей Украине и войску Запорожскому вернуть давнюю свободу, владение своей землей и ее прежние границы, чтобы отныне этот народ стал независимым государством и больше никогда не подлежал повиновению или защите" московского царя".

4 июля премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон прибыла в Украину с рабочим визитом. Шведская делегация посетила освободившуюся от временной оккупации россиянами Киевщину, побывала на месте массового захоронения замученных людей, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного. Кроме того, Андерссон увидела разрушенные и поврежденные войной жилые дома в Бородянке.

Также она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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