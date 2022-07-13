Премьер Шри-Ланки объявил чрезвычайное положение в стране после бегства президента на Мальдивы
Премьер-министр Шри-Ланки объявил в стране чрезвычайное положение и комендантский час после побега президента Готабая Раджапакса на Мальдивы
Об этом сообщает Reuters.
Утром, 13 июля, премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе объявил чрезвычайное положение и комендантский час, немедленно вступившие в силу. Он сделал это из-за протестующих, требовавших его отставки и окруживших его офис в Коломбо. Полиция применила к ним слезоточивый газ, над протестующими кружил военный вертолет, однако их это не испугало.
Событиям предшествовал побег президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы самолетом на Мальдивы за несколько часов до того, как ему предстояло объявить о своей отставке из-за народного восстания.
Спикер парламента отметил, что Раджапакса назначил Викремессингхе исполнять обязанности президента, ссылаясь на раздел конституции, касающийся случаев, когда президент не может исполнять свои обязанности.
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