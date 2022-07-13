Премьер Шри-Ланки объявил чрезвычайное положение в стране после бегства президента на Мальдивы

Об этом сообщает Reuters.

Утром, 13 июля, премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе объявил чрезвычайное положение и комендантский час, немедленно вступившие в силу. Он сделал это из-за протестующих, требовавших его отставки и окруживших его офис в Коломбо. Полиция применила к ним слезоточивый газ, над протестующими кружил военный вертолет, однако их это не испугало.

Событиям предшествовал побег президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы самолетом на Мальдивы за несколько часов до того, как ему предстояло объявить о своей отставке из-за народного восстания.

Спикер парламента отметил, что Раджапакса назначил Викремессингхе исполнять обязанности президента, ссылаясь на раздел конституции, касающийся случаев, когда президент не может исполнять свои обязанности.

В Сирии во время авиаудара США погиб лидер ИГИЛ.