Премьер Шмыгаль: Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 63%

Об этом он сообщил на заседании Комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает Укринформ.



"Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом увеличился до 63%. 54% было в 2020 году и 60% - в 2021, и 63% у нас по состоянию на начало этого года. Фактически за 2020 год прирост составил 10%, за 2021 год – 9%. В целом 15% прироста за последние два года", - сказал Шмыгаль.



По словам премьера, наиболее динамично евроинтеграционные процессы происходили в сферах финансовых услуг (+ 26% выполненных задач), сфере налогообложения (+24%), общественного здоровья (+17%), энергетики (+13%), транспорта (+ 12%), экологии (11%) и сельского хозяйства (10%).



Как сказал премьер, КМУ в течение прошлого года утвердил 61 евроинтеграционный документ, а Верховная Рада приняла 37 законопроектов, среди которых 20 – в целом.



Члены Комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС утвердили план и график представления на рассмотрение КМУ проектов евроинтеграционных документов.

Напомним, 21 декабря 2021 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом составляет 61%.