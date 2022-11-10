Об этом она написала в twitter.

"Наши спецслужбы знали об угрозе жизни президенту Александру Вучичу и предотвратили это… (Член криминальной группировки Срджан, - ред.) Лалич, как инсайдер, подтверждает, что убийство было спланировано, и рассказал детали, о которых мы не знали – например, что за это предлагали пять миллионов евро", – написала Брнабыч.

В свою очередь о разоблачении покушения на Александара Вучича министерство внутренних дел Сербии заявило еще в январе 2022 года. Информацию об этом Белград получил от спецслужб одной из стран Европейского союза.

Как известно, Срджан Лалич входит в криминальную группировку Велька Беливука и Марка Мильковича, которые, как считает сербская прокуратура, планировали убийство Вучича. Лалич заключил соглашение со следствием и в обмен на 18-летний срок заключения рассказал подробности подготовки покушения.

Недавно Беливук заявил в суде, что связан с Сербской прогрессивной партией (SNS) действующего президента и даже обеспечивал ему охрану во время инаугурации.

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